Ucraina | Kiev | ' abbattuti tre bombardieri russi'

(Di sabato 23 dicembre 2023), 23 dic. (Adnkronos) - Tre aerei cacciaSu-34 sono statidai doldati ucraini sul fronte meridionale. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, salutandolo il risultato dell'operazione militare come un successo nella guerra che dura da 22 mesi. Il portavoce dell'aeronautica diYuri Ihnat ha descritto l'abbattimento alla televisione nazionale come una "operazione brillantemente pianificata". "Era da un po' di tempo che non c'erano Su-34 nelle nostre statistiche" sui risultati raggiunti, ha aggiunto, citando il modello come uno degli aerei più moderni dellaa per bombardamenti e altri assalti.