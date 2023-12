Ucraina | Kiev | ' 352 390 soldati russi uccisi da inizio guerra'

... la piazza principale di, le bandiere e le fotografie in ricordo dei caduti durante la guerra - Gambassi Ma non sono soltanto le offensive aeree a paralizzare la più grande città dell'. ...L'Olanda fornirà 18 F - 16 all'apre a misure per far rientrare gli uomini all'estero per combattere. L'esercito ucraino fa sapere di aver risposto all'attacco russo abbattendo 24 droni su 28. Mosca: "ha perso 160 ...Kiev, 23 dic. (Adnkronos) - La Russia ha perso 352.390 soldati in Ucraina dall’inizio della guerra, il 24 febbraio 2022. Lo ha riferito lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Questo numero comp ...Kiev si appresta a celebrare per la prima volta in modo unitario il Natale di Cristo il 25 dicembre, evento simbolico della sua nuova identità. Ma la vera sfida per l'Ucraina è togli ...