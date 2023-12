Ubriaco | pesta i carabinieri | choc in Serie A | chi finisce in manette

Tutto è cominciato quando alcuni residenti di viale dei Mille hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per la presenza di un uomo visibilmenteche si stava aggirando per strada in ...... è finito in manette per aver picchiato , mentre era completamente, due carabinieri che sono finiti in ospedale. Secondo quanto riporta il Resto del Carlino di Reggio Emilia ripreso dal sito ...Il caso a Reggio Emilia. Completamente ubriaco, l'atleta si è rifiutato di fornire le proprie generalità e ha aggredito i due militari che lo avevano fermato. Ora si trova in carcere ...Calciomercato Napoli. Le trattative per il rinnovo di Osimhen con il Napoli potrebbero essere arrivate finalmente ad un punto di svolta: il presidente De Laurentiis ha dichiarato che il prolungamento ...