U-Safe | ecco il nuovo drone acquatico dei Vigili del Fuoco

(Di sabato 23 dicembre 2023) Uno strumento innovativo, utile non solo per le operazioni di salvataggio in acqua a persone in pericolo, ma anche per garantire maggiore sicurezza aideldurante un intervento in mare, laghi, fiumi o scenari alluvionali:U-, il “”.Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

È arrivato U -, il drone acquatico ed è il nuovo strumento a disposizione della Colonna Mobile Regionale dei pompieri. Uno strumento d'avanguardia Presentato durante una riunione tecnica al ...... "mettiamo a disposizione della comunità un counseling psicologico e un progetto sullezone ... Ma si tratta di un'emergenza cosi grande che le istituzioni da sole non bastano,perché sono così ...È utile non soltanto per il salvataggio in acqua di persone in pericolo, ma anche per garantire maggiore sicurezza ai Vigili del Fuoco durante gli interventi in mare, laghi, fiumi o in luoghi ...Pisa, 21 dicembre 2023 – Si chiama U-Safe ed è un vero e proprio drone acquatico. Sarà a disposizione della Colonna Mobile Regionale dei vigili del fuoco per gli interventi con scenari di acque mosse, ...