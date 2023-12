Tutti i ristoranti per le feste

Leggi su linkiesta

(Di sabato 23 dicembre 2023) Le festività offrono l’occasione di passare tanto tempo con i propri cari, tempo che il più delle volte viene trascorso a tavola. Anche chi ama cucinare e ospitare amici e parenti a casa propria però non disdegna la possibilità di vivere qualche momento di festa comodamente seduto al tavolo di un locale, dove sperimentare prelibatezze cucinate da chef esperti e gustare quelle ricette o quegli abbinamenti che non sono facili da replicare a casa. Per non parlare di chi invece ama il mondo gastronomico ma non la fatica che richiede procurarsi gli ingredienti, prepararli e cucinarli. Ebbene persarà allora utile scoprire con noi alcuni locali che hanno ideato menu veramente speciali per queste, con variazioni di cucine internazionali e soluzioni vegane comprese! La cena di vigiliaPer il 24 sera ci troviamo a Roma, dove diversi locali hanno ...