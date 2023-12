Trump per ora è “salvo”

(Di sabato 23 dicembre 2023) Venerdì la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annunciato che non intende esaminare con una procedura accelerata se l’ex presidente Donaldsia processabile o meno nel caso relativo al suo ruolo nell’assalto al Congresso del 6 gennaio del 2021. L’inizio del processo rimane quindi in programma per il prossimo 4 marzo, anche se a gennaio è prevista una decisione sulla posizione dida parte di un tribunale federale: è insomma del tutto probabile che il caso torni davanti alla Corte Suprema, nei prossimi mesi. La decisione di venerdì però è una vittoria per, che sta cercando di posticipare il più possibile lo sviluppo delle indagini e dei processi a suo carico in modo da evitare ripercussioni durante la campagna elettorale per le elezioni presidenziali del prossimo novembre. Donald ...

La decisione di venerdì però è un vittoria, che sta cercando di posticipare il più possibile lo sviluppo delle indagini e dei processi a suo carico in modo da evitare ripercussioni durante ...... la Corte Suprema del Colorado ha deciso che Donaldnon può candidarsi alle presidenziali ... Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti!...La Corte Suprema americana respinge la richiesta del procuratore speciale Jack Smith di esaminare in tempi stretti il nodo dell'immunità presidenziale rivendicata da Donald Trump nel procedimento per ...La Corte Suprema ha rifiutato per ora di decidere se il presidente Trump possa essere perseguito per i suoi sforzi volti a ribaltare le elezioni del 2020, concentrando per ora la questione sui limiti ...