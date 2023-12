Troppi mendicanti quando c' è il mercato Il prete di Forte dei Marmi sbarra la Chiesa

commentaquestuanti che entrano e disturbano i fedeli durante l'adorazione eucaristica il mercoledì, ... 'La presenza deiera costante soprattutto il mercoledì - racconta il prete - e ...... e che da ieri tiene banco in conversazioni spese in bar della Versilia, sulle tv nazionali, a bassa voce in parrocchia e più forte sui social: "che disturbano i fedeli, il parroco ...Ma perché il sacerdote non dice messa il mercoledì A dare la risposta, con molta naturalezza, è stato lui stesso. "Troppi mendicanti quando c'è il mercato - le sue parole al quotidiano La Stampa - ...L'annuncio dello slittamento dell'Adorazione settimanale nella parrocchia di Sant'Ermete ha scatenato polemiche. Ma don Piero Malvaldi si difende: "Non ho cacciato nessuno" ...