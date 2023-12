Troppi brindisi e aperitivi con amici e colleghi | tra Natale e Capodanno il picco di attacchi cardiaci | “Anche a piccole dosi | l’alcol aumenta il rischio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 dicembre 2023) Trac’è undi, tanto che negli USA si parla di “Holiday Heart Syndrome”. Sotto accusa è in primis l’eccesso di alcol del periodo, conquotidiani. Per far danni bastanobevande leggere ritenute innocue, come vino e birra:eccita le cellule del cuore, incrementa la frequenza cardiaca ed espone aldi aritmie come la fibrillazione atriale. Il cuore va a mille La fibrillazione atriale (FA) è un’alterazione del ritmo degli atri. “Il cuore ha un ritmo stabile di circa 1 battito al secondo dato da un pacemaker naturale, detto nodo del seno. Nella fibrillazione atriale questo ritmo regolare viene sostituito da uno caotico, molto più veloce e ...