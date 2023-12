Treviglio | attivo lo sportello per i ricorsi contro i ritardi nelle liste d’attesa di Ats e Asst

Si tratta degli scali, operativi da oggi, di San Candido,, Colico, Forlanini, Chieri, ... A Casarsa e Orsa il servizio è giàda settembre. In particolare, in Campania da inizio anno ...Si tratta degli scali, operativi da oggi, di San Candido,, Colico, Forlanini, Chieri, ... A Casarsa e Orsa il servizio è giàda settembre. In particolare, in Piemonte, da oggi il ...Ci avete inviato centinaia e centinaia di meravigliose interpretazioni, rendendo questo Natale ancora più speciale. Ecco un breve video con cui vogliamo augurarvi buone feste!Treviglio. Sensoltre è un viaggio immaginario senza barriere ... centinaia di progetti al suo attivo ed un’importante presenza al Vertice Mondiale 2013 ITU dell’ONU come rappresentante a livello ...