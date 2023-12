Trento-Napoli oggi in tv | programma | orario e diretta Serie A1 2023 2024 basket

(Di sabato 23 dicembre 2023) Il, l’e come vedere in, sfida valida come 13^ giornata dellaA1di. Interessante testa a testa tra due squadre che occupano le zone alte di classifica: i padroni di casa arrivano dalla sconfitta contro Treviso, mentre gli ospiti hanno perso contro Scafati. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di sabato 23 dicembre sul parquet della Il T Quotidiano Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per laA1di. SEGUI LATESTUALE RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO ...

...SPORT (canale 255) Pergolettese - Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) Renate -(...League) - SOLOCALCIO Tondela - Sporting (Allianz Cup portoghese) - SILIVE 20.45 Roma -(......00 Torino - Udinese 15:00 Inter - Lecce 18:00 Verona - Cagliari 18:00 Roma -20:45 ITALIA ...00 Pro Patria - Pro Sesto 14:00 Pergolettese - Giana Erminio 18:30 Renate -18:30 ITALIA SERIE ...Tanti appuntamenti da non perdere anche in questo sabato 23 dicembre 2023 per quanto riguardo il calcio giocato in tv ...Questa tredicesima giornata di campionato vedrà la capolista Brescia affrontare Venezia in un incontro decisivo per il titolo di campione d'inverno. Inoltre, Pesaro e Varese si sfideranno per la lotta ...