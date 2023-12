Tragico incidente sull' A4 | auto contro suv | morto un ragazzo

È Siro Pagani, 56 anni, la vittima delavvenuto la notte scorsa a Varazze. L'uomo stava viaggiando in sella alla sua moto, quando in via San Giacomo, nel levante del comune varazzino, ha probabilmente perso il controllo ...ORTUCCHIO - Un altromortale in Abruzzo, nella frazione Borgo ottomila di Celano ( L'Aquila ) dove la scorsa notte un giovane di 31 anni, Damiano Colombo , di Ortucchio, ha perso la vita mentre era alla ...Una volta arrivato, l’uomo avrebbe tragicamente perso l’equilibrio sulla rampa di scale dello stabile che l’impresa per cui lavora sta ristrutturando. Caduto esanime alla base delle scale era stato ...Tragico incidente ieri sera, venerdì 22 dicembre 2023, sulla superstrada Sora-Avezzano: perde la vita il lungotenente Antonio Alonzi. Una tragedia ha colpito ieri sera, venerdì 22 dicembre 2023, la ...