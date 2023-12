Tragedia a Roccasecca | bimba muore nel sonno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 23 dicembre 2023)ieri a, Frosinone, unadi 5 anni è morta nel. A fare la terribile scoperta la mamma che l’aveva raggiunta nella sua cameretta per svegliarla, voleva si preparasse per andare all’asilo. Purtroppo la donna ha dovuto constatare che la sua piccina non respirava e ha immediatamente allertato i soccorsi. L’intervento dei sanitari del 118 non ha potuto salvare laAnche l’intervento dei sanitari del 118, però, non hanno potuto nulla per salvare la vita della piccola. Secondo le prime indiscrezioni la bambina aveva patologie sin dalla nascita. Sul corpicino della piccina, su disposizione del magistrato di turno, verrà effettuato esame autoptico per stabilire quali siano state le cause del decesso. A indagare sono i Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo. Choc e sgomento ...