Traffico Roma del 23-12-2023 ore 18 | 30

(Di sabato 23 dicembre 2023) Luceverdeda ritrovati in studio Tiziana Raimondi intenso ilsulla Autosole incolonnamenti dalla diramazione dinord ad Anagni in direzione di Napoli con ripercussioni sulla Nazione diSud in fila a partire da San Cesareo rallentamenti e code poi lungo la carreggiata interna del raccordo anulare 3 aprile Spineda Appia oltre alè segnalato anche un incidente incidente anche su via Salaria dalla motorizzazione civile all’aeroporto dell’Urbe in direzione della tangenziale sulla stessa tangenziale code tra via dei Monti Tiburtini e Corso di Francia stessa situazione su via Flaminia da Saxa Rubra a Corso di Franciadovuto anche agli spostamenti verso lo stadio Olimpico dove 20:45 laospita il Napoli previsto il consueto piano ...