Traffico Roma del 23-12-2023 ore 17 | 30

(Di sabato 23 dicembre 2023) Luceverdedel ritrovati in studio Tiziana Arimondi alle porte diancora lunghe code persull’autostrada le darà diramazione dinord Anagni in direzione di Napoli con ripercussioni sulla diramazioneSud in fila a partire da San Cesareo rallentamenti e code poi lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra Nomentana e Tiburtina stessa situazione carreggiata esterna tra Appia e Tuscolana Attenzione qui è avvenuto anche un incidente e all’Olimpico 20:45 laospita il Napoli previsto il consueto piano trasporti con divieti per la sosta nell’area del Foro Italico ricordiamo che lo stadio è raggiungibile con il 2 che parte da Piazzale Flaminio e da 16 linee di bus da diverse zone della città e per agevolare gli spostamenti per l’intero periodo natalizio ...