Traffico Roma del 23-12-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 23 dicembre 2023) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana remondisostenuto alle porte disull’autosole abbiamo incolonnamenti darà diramazione dinord ad Anagni in direzione di Napoli ripercussioni sulla diramazione disud con file a partire da San Cesareo mentre sulla A24Teramo incidente a provocare code dalla barriera al bivio per l’auto sole in direzione di Teramo e lentamente coda e poi la carreggiata interna del raccordo anulare tra Tiburtina e Prenestina previsto il consueto piano trasporti con divieti per la sosta nell’area del Foro Italico ricordiamo che lo stadio raggiungibile con il tram 2 che parte da Piazzale Flaminio da 16 linee di bus da diverse zone della città per i dettagli di questo e di altre notizie potete consultare il sito ...