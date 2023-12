Traffico Roma del 23-12-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 23 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità e domani per il trasporto pubblico il servizio sarà gratuito per tutti gli utenti fino alle 21 quando si fermerà la rete di bus tram e metropolitane per la termini-centocelle l’ultima corsa partirà alle 21:30 da Termini in direzione di Centocelle stesso orario per Metre per la tratta urbana della-civitacastellana-viterbo sarà invece il regolare il servizio notturno dei bus il 25 dicembre la rete del trasporto ripartirà alle 8:30 per poi fermarsi di nuovo alle 13 e riprendere dalle 16:30 alle 21 la linea termini Centocelle non sarà attiva nel pomeriggio nella giornata del 25 dicembre e mentre oggi e domani le ZTL di centro e Tridente sono chiuse per tutto il giorno Lunedì i varchi non saranno in funzione e l’accesso In collaborazione con ...