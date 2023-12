Traffico Roma del 23-12-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 23 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità in provincia diall’altezza di Borgo Santa Maria nel comune di Montelibretti la strada è chiusa nelle due direzioni sempre su via Salaria stamattina incidente rallentamenti anche tra via Piombino e il raccordo salario Settebagni zonalimitato di centro il tridente chiuse anche questo fine settimana per tutto il giorno oggi fino alle 20 domani dalle 6:30 alle 20 per raggiungere il centro della città Oggi sono complicate 15 linee bus e la metro a in strada anche tre linee bus gratuite che partono da parcheggi limitrofi al centro la free1 da Termini la Fre 2 da Piazzale dei Partigiani la linea 100 da Piazza Cavour e Porta Pinciana In collaborazione con Luce Verde infomobilità