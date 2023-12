Traffico Roma del 23-12-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 23 dicembre 2023) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione un incidente rallenta ilsulla via Salaria tra via Piombino e raccordo Salaria Settebagni In entrambe le direzioni code a tratti poi sulla A1Napoli a Guidonia e Anagni verso Napoli auto in fila anche sulla cremazionesud da raccordo al bivio A1 verso Napoli Vi ricordo che oggi ci sarà il divieto di circolazione della fascia verde dei veicoli più inquinanti ma solo di mattina dalle 730 alle 10:30 oltre al limitazioni già in vigore sarà vietato il transito alle auto a benzina Euro 3 auto diesel Euro 4 ciclomotori e motoveicoli A3 Quattroruote alimentati a gasolio Euro 2 per i dettagli di queste date notizie prese consultare il sito.luceverde.it dalla signora per monete tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia ...