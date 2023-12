Traffico Roma del 23-12-2023 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di sabato 23 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàsulla via Salaria tra Piombino e raccordo salario Settebagni entrambe le direzioni cosa tratti sulla A1Napoli tra il bivio a 24 e Ceprano verso Napoli Vi ricordo che oggi ci sarà il divieto di circolazione della fascia verde per i veicoli più inquinanti ma solo di mattina dalle 730 alle 10:30 Oltre alle limitazioni già in vigore sarà vietato il transito alle auto a benzina Euro 3 e auto diesel Euro 4 ciclomotori e motoveicoli A3 Quattroruote alimentati a gasolio Euro 2 sempre insieme di trasporto pubblico tre linee bus verso il centro gratuite per l’intero periodo natalizio la linea elettrica a Centola free1 da Termini a via del Tritone 2 da Piazzale dei Partigiani a via del Corso l’orario di esercizio dalle 9 alle 21 con frequenza ...