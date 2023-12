Traffico | esodo festività Natale 2023 | oltre 6 milioni di persone in viaggio

Leggi su lopinionista

(Di sabato 23 dicembre 2023) Sono operative 2425 unità di personale tecnico e di esercizio più altre 200 nelle Sale Operative Territoriali e la Sala Situazioni Nazionale per assicurare il monitoraggio delin tempo reale h24 ROMA – In previsione dell’aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti dei vacanzieri Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane), per facilitare la circolazione sulla propria rete stradale e autostradale, rimuove da oggi fino all’8 gennaio prossimo 171 cantieri. L’obiettivo è offrire in occasione dellenatalizie unpiù confortevole e sicuro non solo per spostamenti di breve e medio ma anche di lungo raggio. “Come per l’estivo – ha spiegato l’AD di Anas, Aldo Isi – anche nel periodo dellenatalizie siamo impegnati a garantire una circolazione ...