Trafficante di esseri umani rintracciato ed arrestato a Latina

(Di sabato 23 dicembre 2023) Pubblicato il 23 Dicembre, 2023 Importante operazione della Polizia diche alle prime luci dell’alba di ieri, venerdì 22 dicembre 2023, ha eseguito un Mandato di Arresto Europeo nei confronti di un cittadino straniero 50enne. L’uomo era segnalato dalle Autorità francesi per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per profitto. Dopo una breve ma intensa attività di ricerca, l’uomo è statodai poliziotti della Squadra Mobile e, al termine degli atti di rito, è stato tradotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il prosieguo della procedura.