Tra i top gun italiani sul Baltico anche Giulia | prima pilota di F35 “Fiera di essere qui” video

(Di sabato 23 dicembre 2023) «È una passione iniziata tanti anni fa, quando ho fatto il concorso per entrare in accademia. Tanto addestramento, tanti anni e oggi sono l’unicadonna di F35 in Italia. Sarà così per poco perché altre ragazze stanno intraprendendo questo stesso percorso». Lo racconta all’Adnkronos il capitano(il cognome non puòreso pubblico per motivi di sicurezza ndr), nella base di Malbork in Polonia perre uno dei quattro F35 rischierati a difesa dello spazio aereo. Il ministro della Difesa Guido Crosetto, nella sua visita al contingente sul, ha stretto la manoa lei, spendendo parole sentite per l’intero contingente impegnato su un fronte caldissimo dello scenario internazionale. «È un lavoro impegnativo, che coinvolge buona parte della propria vita. ...