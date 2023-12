Tornano gli Award di Zona Wrestling!

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 23 dicembre 2023) Ciao a tutti amici diWrestling. Vi scriviamo questo piccolo post per annunciarvi che a partire da lunedì prossimo e per le prossime due settimane (domeniche a parte) ci saranno gliWrestlings del 2023. Si partirà lunedì con il Tag Team of the Year e si andrà avanti con tutte le categorie che, come ogni anno, sceglieranno l’eccellenza del mondo del Wrestling in questo 2023 ormai sul punto di terminare. L’ultimosarà pubblicato sabato 6 gennaio e sarà dedicato alla miglior lottatrice dell’anno. Quest’anno, come l’anno scorso e quello ancora prima, il sistema assegnerà tre voti: al primo verranno assegnati 3 punti, al secondo 2 e al terzo 1. Alla fine la somma dei voti generali ci daranno classifica finale e vincitore. Ecco le categorie che saranno prese in considerazione: • Tag Team of the ...