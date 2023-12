Torino Udinese | probabili formazioni | Lucca sfida Zapata

(Di sabato 23 dicembre 2023) Questo pomeriggio in campo in Serie A latra, ecco ledi Juric e Cioffi Questo pomeriggio in campo in Serie A latra, ecco ledi Juric e Cioffi.(3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Soppy, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria,. Allenatore: Juric(3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra;. Allenatore: Cioffi

In alto approfondimento sul, che affronterà l'. In taglio basso si parla di Milan: 'Jovic salva Pioli ma a Cardinale non va bene'.Il programma e i telecronisti su Dazn di, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2023/2024. Partita cruciale tra i granata all'Olimpico Grande, che con una vittoria si lancerebbero ulteriormente in ...Oggi pomeriggio, sabato 23 dicembre 2023, alle 15, allo stadio Olimpico Grande Torino, la formazione di Juric ospiterà l'Udinese. Il tecnico, che in settimana è stato premiato dal presidente Urbano ...Il merito della Fiorentina è "averci messo in difficoltà, noi non siamo stati bravi nella costruzione dal basso". Così Palladino, dopo la sconfitta del suo Monza contro i toscani. (ANSA) ...