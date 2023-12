Torino-Udinese | atteso Sonego a bordocampo prima del match contro i friulani

Leggi su sportface

(Di sabato 23 dicembre 2023) Neldell’Olimpico che precede il Natale a tifareci sarà un tifoso d’onore in più. Infatti, al Grandeper ill’ci sarà anche Lorenzoche non smette mai di sottolineare la sua fede granata che mette inlinea quando gli è possibile. Il tennista italiano, fresco Campione della Davis, sarà allo stadio e nel pre partita sarà ospite adel presidente Cairo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, per prendersi gli applausi per la vittoria della Coppa più importante, al livello di Nazionali, del tennis. Doposeguirà la partita in tribuna per tifare Juric i suoi giocatori. SportFace.