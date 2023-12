Torino-Udinese 1-1 | sblocca Zarraga e pareggia Ilic

Leggi su seriea24

(Di sabato 23 dicembre 2023) (Adnkronos) – All’Olimpico Grandefinisce 1-1 tra i granata e l’ospite, gol di: il Toro aggancia la Lazio a 24 punti in classifica. Chance per i padroni di casa al 5? con Vlasic di sinistro, Silvestri blocca e para anche la successiva ribattuta di Zapata. All’11’ tocca all’sperare con Lucca di testa, fuori a lato della porta. Altra occasione granata al 23 consu punizione, palla in alto. Al 33? rischia il Toro: Soppy incerto su un retropassaggio, Lucca si avventa palla al piede verso la porta, Buongiorno respinge il tiro. Altro pericolo al 40? con Pereyra a tu per tu con Milinkovic-Savic e stavolta salva Rodriguez che manda in angolo. Sul lancio dal corner va ancora Lucca, in rovesciata, porta mancata. Al 57? ancora ...