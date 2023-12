Torino-Udinese 1-1 | Cairo | “Buon pareggio | la squadra ha fatto buone cose”

(Di sabato 23 dicembre 2023) Urbanoha commentato ai microfoni della Gazzetta ilper 1-1 tra: “Si tratta di un risultato che può andare bene, lahae l’ho vista determinata. Non era semplice reagire dopo il gol subito a dieci minuti dal 90?, lo spirito è quello giusto“. Il patron dei granata ha poi parlato di Nemanja Radonjic: “Non è mai stato fuori rosa. Ha avuto un infortunio, ma ora è recuperato ed è tornare in gruppo. Il suo impatto sulla gara è stato positivo“. Su Juric, invece: “Abbiamo unrapporto. Del rinnovo se ne parlerà quando sarà il momento“. Infine,haun bilancio dell’annata: “Manca ancora una partita, ma per ora è positivo. Dobbiamo cercare ...

TORINO (ITALPRESS) – Il Torino e l’Udinese non vanno oltre un pareggio per 1-1 nel match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di ... (ildenaro)

Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, ha così parlato dopo il match giocato contro il Torino: le sue dichiarazioni Gabriele Cioffi ha parlato a Dazn dopo Torino-Udinese. LE PAROLE - "Non era facile ma la strada è questa, quello che ci manca è un pizzico di fortuna. Potevamo giocare un po' di più nel primo tempo, ma ...Ivan Juric, allenatore del Torino, ha così parlato dopo il match giocato contro l'Udinese: le sue dichiarazioni Ivan Juric ha così parlato a Dazn dopo Torino-Udinese. LE PAROLE - "Partita dominata, sarebbe stata una beffa perderla. Volevamo vincerla, ma sono soddisfatto del gioco espresso dalla squadra. Possiamo già pensare alla prossima. E' stato ...