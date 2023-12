Torino | Tameze | «Udinese sempre stata forte | non ci fidiamo»

(Di sabato 23 dicembre 2023) Adrien, centrocampista del, ha parlato così prima del match contro l’: le dichiarazioni del giocatore Adrienha parlato così a Dazn prima di. LE PAROLE – «L’una squadra, anche se ora è in un momento difficile. Sappiamo che hanno giocatori di qualità, per noi oggi non sarà facile questa partita».

(3 - 4 - 1 - 2): Milinkovic - Savic; Djidji, Buongiorno, Rodríguez; Soppy, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. Allenatore: Ivan Juric. UDINESE (3 - 5 - 2): Silvestri; João Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Pereyra; Lucca. Cioffi ha invece scelto Lorenzo Lucca come terminale offensivo, nel suo 3-5-1-1 con Pereyra alle spalle del centravanti italiano.