Torino | simula incidente sul lavoro | arrestato per omicidio collega

(Di sabato 23 dicembre 2023) commenta Une non unsul: è quanto sospettano i carabinieri della compagnia diche hannoun 30enne per la morte di un suo. La vittima, un operaio ...

Ne sono convinti i carabinieri del Nucleo Operativo diOltre Dora, che hanno condotto una serie di indagini e fermato un sospetto per omicidio preterintenzionale. La vittima, che viveva da ...Si inizia con il flasher test durante il quale si illumina il pannello con una lampada chela luce del Sole per verificare che generi la potenza prevista dalla missione. Dopo il flasher test, ...L'autista, l'infermiere e il paziente trasportato da una ambulanza in servizio 118 presso l'ospedale di Cassino, sono rimasti tutti feriti in un incidente stradale avvenuto ...La vittima, un operaio edile 30enne originario di Napoli, sarebbe stata spinta giù da una scala in un cantiere ...