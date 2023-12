Torino | operaio cade dalle scale in cantiere e muore | un collega fermato per omicidio

(Di sabato 23 dicembre 2023) Quello che era sembrato inizialmente un incidente insi è rivelato essere, nelle indagini dei carabinieri, un. La vicenda riguarda unprecipitato lo scorso 14 novembre da un’impalcatura ae morto qualche giorno dopo. Per il caso è statoundella vittima con l’accusa dipreterintenzionale. L’ipotesi dell’incidente sul lavoro L’deceduto, originario di Napoli ma residente nel capoluogo piemontese, il giorno dell’incidente non era andato a lavorare per una leggera indisposizione. Nel pomeriggio, però, si era recato inper salutare due colleghi. Poco dopo essere arrivato sul posto, l’uomo, secondo una prima ricostruzione, aveva tragicamente perso l’equilibrio sulla ...

A Torino un operaio ha messo in fuga i ladri spara ndo quattro colpi in aria con una pistola per paura che potessero far del male alla sua famiglia. ... (ilgiornaleditalia)

Sembrava un incidente la morte di unprecipitato lo scorso 14 dicembre da un'impalcatura e morto qualche ora dopo, invece, i carabinieri hanno arrestato un collega per omicidio preterintenzionale. La vittima, originaria di Napoli ...Non è stato un incidente sul lavoro, ma un omicidio, a causare la morte di unedile originario di Napoli, il 15 dicembre scorso a. L'era caduto in un cantiere di ristrutturazione in corso Ferrara, alla periferia nord del capoluogo piemontese, ed era morto dopo una notte di agonia in ospedale. Le testimonianze ...Non è stato un incidente sul lavoro, ma un omicidio, a causare la morte di un operaio edile originario di Napoli, il 15 dicembre scorso a Torino. Lo hanno scoperto i carabinieri della compagnia Oltred ...Un’apparente morte naturale quella che ha colpito un operaio originario di Napoli, che ha perso la vita lo scorso 14 dicembre in corso Ferrara 50, a Torino. Una vicenda dai contorni poco definiti ma ...