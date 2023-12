Torino | morto operaio | arrestato collega per omicidio

Era dato per scomparso dal 30 agosto. Il suo cadavere è stato trovato stamattina nella cantina di un palazzo in centro di Tor. Stando all’indagine ... (noinotizie)

Un uomo è stato trovato, stamani, nel porticciolo di Borgo Marina in via Scarincio, a Imperia. Sul posto è intervenuta ...prime informazioni potrebbe trattarsi di un settantaquattrenne di, ...Inizialmente sembrava un incidente la morte di un operaio, avvenuta a, precipitato lo scorso 14 dicembre da un'impalcatura equalche ora dopo. Invece, non sembra essere andata proprio così. Infatti, i carabinieri hanno arrestato un collega per omicidio ...Non è stato un incidente sul lavoro, ma un omicidio, a causare la morte di un operaio edile originario di Napoli, il 15 dicembre scorso a Torino. Lo hanno scoperto i carabinieri della compagnia ...Un tragico evento ha scosso Borgo Marina a Imperia quando questa mattina, 23 dicembre, quando è stato ritrovato il cadavere di un uomo. Le informazioni iniziali indicano che ...