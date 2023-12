Torino | l’ultima cena dei lavoratori della Maserati di Grugliasco | “Non era una semplice fabbrica ma l’hanno lasciata morire”

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 23 dicembre 2023) Pubblicato il 23 Dicembre, 2023 “Nei tempi d’oro qui lavoravano 2 mila persone mentre oggi, per l’ultimo giorno, siamo rimasti in sette. Fa male veder chiudere per sempre un gioiellino del genere. Ricordo ancora quando venivano gli sceicchi in elicottero, dal Kuwait, mentre ora siamo in mezzo al deserto. Non era solo un luogo di lavoro, ci consideravamo una famiglia”. C’era una volta quello che doveva essere il Polo del Lusso, che avrebbe rimesso al centrocartina dell’auto mondiale la città di, grazie alladi, un tempo complesso produttivostorica carrozzeria Bertone, destinata al mega rilancio di. Un sogno coltivato da Sergio Marchionne, e che ieri ha visto il tramonto definitivo. La fine di un’epoca, riferisce il Corriere. Il ...