Torino | Juric | 'Oggi un'occasione mancata Radonjic? Poteva fare meglio'

(Di sabato 23 dicembre 2023) Nel post partita di-Udinese, Ivanha parlato in conferenza stampa, dicendo la sua sul match, finito 1-1. Queste le sue dichiarazioni: POCA CO...

"Siamo in un bel momento, vogliamo continuare la nostra serie positiva: la sfida contro l 'Udinese sarà un bell'esame per valutare la nostra ... (247.libero)

Pierpaolo Marino , ex uomo mercato e dirigente dell’Udinese, ha parlato di Torino, Juric e Superlega Pierpaolo Marino , ex uomo mercato e dirigente ... (calcionews24)

Così il tecnico del, Ivanha commentato il pareggio per 1 - 1 contro l'Udinese. "Ilic Può crescere ancora tanto, può diventare un giocatore più affidabile. In alcune situzioni è ancora ...All.:6: il suotiene il pallino del gioco per tutta la partita ma non riesce a pungere e alla fine viene salvato da un cross sbagliato di Ilic che permette comunque di allungare la ...Al termine della sfida tra Torino e Udinese, valida per il 17^ turno di Serie A, il tecnico granata Ivan Juric, dopo essere intervenuto ai microfoni dei broadcaster, ha commentato il match anche in ...Ivan Ilic, dopo aver realizzato il gol del pareggio nella gara contro l'Udinese, ha commentato il match ai microfoni di DAZN ...