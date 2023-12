The Voice Kids 2 | vince Simone Grande della squadra di Clementino

The Voice Kids 2 Nella serata di ieri, Venerdì 22 dicembre 2023, su Rai1 la finale di The Voice Kids 2, in onda dalle 21:41 alle 00:13, ha ... (davidemaggio)

Ieri sera, venerdì 22 dicembre, è andata in onda la finale di The Voice Kids che ha visto trionfare Simone Grande, della squadra di Clementino (ilgiornale)

Ascolti TV 22 dicembre : Ciao Darwin 9 contro la finaleKids , chi ha vinto la prima serata di venerdì tra il programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5 e lo show musicale di Antonella Clerici in onda su Rai1 Ecco i dati auditel. ...Ottimi ascolti per la finale diKids su Rai 1: ecco i numeri del 22 dicembre 2023 con la vittoria di Antonella Clerici e dei suoi bambini . Resta indietro anche questa settimana Ciao ...Simone Grande vince la seconda edizione di The Voice Kids. Unidici anni e una voce da brivido che ha conquistato la giuria con "Adagio" di Lara Fabian, bravo difficilissimo che gli ...Chi ha vinto la gara in termini di ascolti tv tra The Voice Kids su Rai 1 e Ciao Darwin su Canale 5. Tutti i dati Auditel di venerdì 22 dicembre.