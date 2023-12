The Voice Kids 2 | riassunto della finale | vince Simone Grande della squadra di Clementino

The Voice Kids 2023 , vincitore : chi ha vinto il talent musicale Qual è il vincitore di The Voice Kids 2023 che stasera, 22 dicembre, ha visto la ... (tpi)

Un regalo di Natale per il pubblico apre la finale di The Voice Kids 2. Arriva infatti all’ultimo atto, la seconda edizione del talent show ... (europa.today)

Simone Grande - The Voice Kids 2 E’ un ragazzino a salire sul gradino più alto del podio di The Voice Kids . Si tratta di Simone Grande , 11 anni, ... (davidemaggio)

Si è conclusa nella serata di venerdì 23 dicembre l'edizione 2023 di The Voice Kids, che ha incoronato vincitore Simone Grande, del team Clementino, che ...