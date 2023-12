Thailandesi in fuga e palestinesi ‘pericolosi’ | Israele importa manodopera dal Sud globale “Ma non garantisce loro sufficienti diritti”

(Di sabato 23 dicembre 2023) La guerra a Gaza, scoppiata dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre, ha provocato non solo timori per la sicurezza nel Paese, ma anche un esodo versoche lo stesso ‘Stato ebraico’ sta incoraggiando con insistenza: quello dei lavoratori migranti reclutati dal Sud, in arrivo per colmare il vuoto di campi e cantieri. Sri Lanka, India, Malawi, Kenya. Dall’inizio della guerra Tel Aviv ha stipulato accordi con diversi Paesi perrea basso costo da impiegare in agricoltura, assistenza domiciliare e costruzioni. Tutti campi che anche prima del 7 ottobre erano dominati da lavoratori stranieri sottopagati e socialmente emarginati:e filippini nei primi due settori,della Cisgiordania nel terzo. “Negli anni Novanta, dopo la prima Intifada, ...

