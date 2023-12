Terzo Valico dei Giovi | attivati i primi 8 Km Rivalta Scrivia-Tortona

(Di sabato 23 dicembre 2023) ALESSANDRIA (ITALPRESS) –oggi i8,5 chilometri della nuova linea ferroviaria del Progetto Unicodei/Nodo di Genova tra. I nuovi binari costituiscono il tratto finale, in direzione Nord, della nuova linea AV/AC che il General Contractor guidato dal Gruppo Webuild sta realizzando per conto di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane e Committente dell'intera opera, insieme a Italferr, a cui è affidata l'alta sorveglianza e la direzione lavori, con il coordinamento del Commissario di Governo Calogero Mauceri.La nuova linea garantirà il potenziamento del traffico merci sulle linee dirette verso Milano e Torino permettendo di incrementare la quota ...

(Adnkronos) – Prosegue il progetto Cantieri Parlanti, con cui il Gruppo Fs Italiane racconta i cantieri delle opere in via di realizzazione con le ... (giornaledellumbria)

Il rinvio, ildella settimana, è arrivato dopo intense consultazioni a porte chiuse, che però ...ha iniziato a consentire ad alcuni camion di entrare a Gaza direttamente attraverso ildi ......che tipicamente rientrano nell'ambito dell'attività istituzionale svolta dagli enti del... Ildi Rafah aprirà per gli aiuti Gaza, primi aiuti umanitari forse venerdì. Sunak in visita da ...Il collegamento fra Rivalta Scrivia e Tortona è il tratto finale in direzione Nord della linea che parte da Genova ...Il Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi-Nodo di Genova, inserito tra le opere PNRR, permetterà ai treni di viaggiare ad una velocità massima di 250 chilometri orari, attraversando le province di ...