Terribile incidente | alberi crollano su una seggiovia per il vento | decine coinvolti

(Di sabato 23 dicembre 2023) All’antivigilia di Natale, il comprensorio sciistico Racines-Giovo di Bolzano è stato teatro di un drammatico. Nel pomeriggio, forti raffiche di, che hanno raggiunto i 100 nodi in alta quota, hanno causato la caduta di diversisulla“Blosegg”. Circa 60 sciatori, che viaggiavano sullaa quattro posti da Racines all’albergo omonimo, sono statinell’. Un sedile dellasi è sganciato, creando una situazione di grave pericolo. Sette persone hanno riportato ferite: sei di media gravità, condotte all’ospedale di Vipiteno, e una con traumi seri alla schiena, trasportata all’ospedale di Bressanone. Le raffiche die l’improvvisa caduta degli ...

Steven Basalari è rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale a Miami, in Florida. Fortunatamente il noto proprietario della discoteca ... (thesocialpost)

Un Terribile incidente si è verificato questa notte per il famoso italiano . “Vivo per miracolo” ha dichiarato lui stesso nelle sue storie Instagram ... (tvzap)

Caterina Caselli è apparsa sui social per fare gli auguri di Natale ai suoi followers. Nel video messaggio, la famosa cantante appare con un tutore ... (tvzap)

... 24 anni e Gianpiero, che di anni ne aveva 28, tragicamente morti una settimana fa in unstradale lungo la Fondovalle Isclero. L'ultimo saluto ai due giovani nella Chiesa ...... l'altra - una donna - è stata trasportata in ospedale assieme ai due agenti della volante che ha avuto l'. La scena dell'inseguimento terminata con unscontro fra le due auto ha ...Un 32enne è morto sulla statale 240 Loppio-Mori in Vallagarina, dopo aver perso il controllo della moto ed essersi schiantato contro un guardrail ...Gli auguri di pronta guarigione agli agenti coinvolti nel terribile incidente di Largo Aldo Moro.