Terremoto Campi Flegrei | lo studio che spiega tutto

(Di sabato 23 dicembre 2023) Un recentecondotto dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e dall’University College of London (Ucl) ha gettato luce su alcuni meccanismi sotterranei dei. Pubblicato sulla rivista ‘Earth and Planetary Science Letters‘, lodal titolo ‘Evolution in unrest processes atcaldera as inferred from local seismicity‘, ha analizzato la distribuzione e l’intensità degli eventi sismici nell’area negli ultimi 40 anni. I ricercatori hanno scoperto l’esistenza di due livelli poco permeabili nella crosta terrestre, situati rispettivamente a circa 3 e 1-1,5 chilometri di profondità. Questi livelli giocano un ruolo cruciale nel controllo dei movimenti verticali e della sismicità dei, ...