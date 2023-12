Tenta di dare fuoco ad un veicolo | giovane denunciato

Leggi su anteprima24

(Di sabato 23 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiA conclusione dell’attività info investigativa eseguita da personale del Commissariato P.S. di Lauro e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Napoli, undi Moschiano, all’epoca dei fatti minorenne, è stato indagato in stato di libertà, in concorso, per il reato di incendio doloso per aver provocato il danneggiamento di un’autovettura Mercedes nel Comune di Lauro, appartenente al responsabile di una società sportiva della zona. Secondo quanto ricostruito, a seguito di denuncia sporta dal proprietario dell’autovettura, il, tra l’altro atleta della locale squadra, mosso da profondo rancore nei confronti dei vertici della società sportiva, scaturito dal fatto di aver perso il ruolo da titolare in squadra e relegato in più circostanze a stare in panchina, avrebbe compiuto ...