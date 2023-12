Tennis e scommesse | radiato “senza motivo” | una storia italiana

Leggi su ilveggente

(Di sabato 23 dicembre 2023), l’ex atleta si racconta e spiega di essere stato. Ecco le sue parole. UnaPer un poco di tempo è stato ilta numero uno in Italia. Poi lo stop,da tutti i tornei organizzati dall’Atp con il divieto, anche, di potervi partecipare anche come spettatore. Insomma, una fine brutta, e per lui, che ha rilasciato un’intervista a Fan Page, anche ingiusta. Perché Bracciali entra nel dettaglio di una vicenda che gli ha davvero cambiato la vita. Un campo da(Lapresse) – Ilveggente.itperché secondo l’accusa avrebbe facilitato un giro dinel primo turno di un singolare Atp a Barcellona del 2011, tra ...