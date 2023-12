Tennis | Davis ad Alghero Binaghi Premiati sforzi intero movimento

... non c'è regione in Italia che abbia ospitato tante edizioni della, sono otto. Nella prima ... Alghero ha avuto sempre una particolarità: qui avete avuto sempre ilnel sangue, generazioni di ...il 'Trophy Tour'partirà nei prossimi mesi porterà la Coppavinta a Malaga in tutte le regioni italiane, prima di concludersi a settembre a Bologna (in concomitanza con lo svolgimento del Group ..."Siete fortunati voi sardi - ha aggiunto Binaghi -, non c'è regione in Italia che abbia ospitato tante edizioni della Davis, sono otto ... qui avete avuto sempre il tennis nel sangue, generazioni di ...Jannik vicino alla perfezione ma è solo l'inizio. Arnaldi new entry da 90 posizioni guadagnate e 8,5 in pagella. Stagioni simili nel loro grigiore per i due Lorenzo, Sonego e Musetti ...