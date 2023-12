Tempestilli | “Col Napoli partita aperta ma non decisiva”

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 23 dicembre 2023) Il dsparla di Roma –Il ds Antonioè intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live in onda su Radio Marte. Ovviamente l’argomento principale è stato Roma –. Ecco un estratto delle sue parole: “Non credo che Roma-sia unaper la Champions, c’è ancora tempo poi per recuperare. Poi vediamo anche se ci saranno rinforzi dal mercato. Il, al di là della Coppa Italia dove la sconfitta è stata preoccupante perché è stata molto eclatante, sembrava in ripresa in campionato“. Poi il ds ha parlato del momento complicato delle due squadreha continuato parlando del momento di Roma e: “Entrambi i club attraversano momenti ...