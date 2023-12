Temperature primaverili fino al 26 | vacanze di Natale | ma sembra Pasqua

Non sono solo ledi questi giorni, decisamente anomale, a far vivere a Torino un " Natale nel deserto ", ma anche l'iniziativa dell' attivissima comunità senegalese : si intitola così, infatti, ...... mentre l'estate è stata caratterizzata da altissimeed un periodo di siccità che si è ... I raccoltiestivi hanno subìto danni da pioggia in particolare i foraggi ed il grano, il ...19 Dicembre 2023. Temperature primaverili in quota, pochissima neve sulle Alpi Cozie; la poca "dama bianca" presente viene sparata dai cannoni sulle piste da sci, mentre il panorama tutt'intorno è ...Sarà un natale "primaverile", quello che ci attende dal punto di vista meteorologico. Il solstizio d'inverno, avvenuto il 22 dicembre alle 4.27 del mattino, non sta ancora portando con sé le temperatu ...