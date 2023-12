Tasse | il fisco festeggia il Natale con 28 miliardi in più

Leggi su ildenaro

(Di sabato 23 dicembre 2023) Per le casse dello Stato sarà uncon i fiocchi. Nei primi 10 mesi di quest’anno, infatti, l’Erario ha incassato 28di euro in più rispetto allo stesso periodo del 2022 (pari al +4,4 per cento)1 (vedi Tab. 1). Un maggior gettito impressionante; pari a 1,4 punti di Pil che, sicuramente, è destinato ad aumentare ancora. Con le scadenze fiscali di novembre e dicembre, infatti, è molto probabile che le maggiori entrate tributarie e contributive riferite a quest’anno cresceranno ancora di parecchi. A segnalarlo è l’Ufficio studi della CGIA. Le, però, non sono aumentate Va, comunque, sgombrato il campo da eventuali equivoci: questo incremento non è riconducibile ad un aumento del carico fiscale sulle famiglie e sulle imprese, ma dalla combinazione di alcuni aspetti congiunturali distinti, come ...