Tarozzi | «Due occasioni non sfruttate! Complicato affrontare Inter»

Leggi su inter-news

(Di sabato 23 dicembre 2023) L’batte il Lecce per 2-0 con le reti di Bisseck e Barella. Tutta l’amarezza di, allenatore in seconda dei salentini, nel post-partita di Sky Sport Questa l’analisi di: «Sicuramente quando si prende gol si può sempre fare qualcosa di meglio. In quel momento la mia sensazione è che stavamo prendendo campo, avevamo creato palle gol e speravamo di pareggiare.però ha tante soluzioni, èaffrontarla. Abbiamo provato a tenerla in piedi, poi dopo la magia di Arnautovic e l’espulsione la partita si è compromessa molto. Sicuramente è una squadra giovane la nostra, è un percorso che sta facendo. Oggi trovavamo una squadra che è davanti a noi di due anni e mezzo, noi lavoriamo da 5 mesi. Giocare in questi palcoscenici è, ma siamo soddisfatti della ...