Taremi | l’Inter aspetta e non affonda La strategia – SI

Leggi su inter-news

(Di sabato 23 dicembre 2023) Nel post partita di Salernitana-Milan, negli studi di Sportitalia, il giornalista Pedullà ha parlato delle prossime mosse di mercato in casa Inter. Situazione complicata sull’attaccante, col nome diche resiste. IN ATTESA – Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, nel corso del post gara tra Salernitana e Milan in collegamento da Roma ha parlato anche dell’attuale situazione in casa Inter. Queste le sue parole: «non ha intenzione di fare l’attacco per gennaio, la priorità è l’esterno. Mehdiè un’idea concreta per giugno, questa società lavora bene anche sul lato dei parametri zero. Così come le trattative per Tajon Buchanan e Piotr Zielinski». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) ...