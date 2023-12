Tare | “Stimo tanto Pioli Il Milan è ancora in corsa e può riprendersi”

Zendaya «ha già vissuto molte vite, eppure è giovane come la primavera. Per qualche inestricabile paradosso, dà anche l’impressione di essere nata ... (iodonna)

Igor Salikov - ex militare russo della Wagner si presenta in Olanda : «Voglio testimoniare contro i crimini di guerra di Putin»

Un uomo che afferma di essere un ex colonnello dell'esercito russo ed ex membro del gruppo Wagner è arrivato in Olanda chiedendo di poter ... (ilmessaggero)