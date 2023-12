Sydney Sweeney e Simona Tabasco protagoniste del film horror Immaculate

(Di sabato 23 dicembre 2023) Le stardi Euphoria edi The White Lotus saranno ledel nuovo. Le stardi Euphoria edi The White Lotus saranno ledel. Secondo quanto riportato da Deadline, Neon ha acquisito i diritti di distribuzione per il mercato USA del nuovopsicologico che sarà interpretato dalle due giovani star candidate agli Emmy. Inoltre, le riprese si sarebbero concluse all'inizio di quest'anno.: "È un problema trovare vestiti che si ...

Le stardi Euphoria e Simona Tabasco di The White Lotus saranno le protagoniste del film horror Immaculate. Secondo quanto riportato da Deadline, Neon ha acquisito i diritti di distribuzione ...C'è chi, comeha puntato sull'eleganza e semplicità e chi invece come Rihanna , ha scelto un look più causal dai colori accesi. Lasta conquistando il pubblico di tutto il ...Non è accaduto sul set di Madame Web, ma su quello di Tutti tranne te: Sydney Sweeney è stata morsa da un ragno e non per finzione.Sydney Sweeney ama il proprio corpo e risponde per le rime alle critiche sulla propria partecipazione al videoclip dei Rolling Stones.