Superman | Legacy | ecco la trama del film

(Di sabato 23 dicembre 2023) Il DCEU è giunto alla fine ed è pronto a ripartire con il nuovo titolo DCU, di cui il primosaràche ha già svelato ladel, o almeno una sinossi su ciò che vedremo con il nuovo inizio dell’universo cinematografico DC Il 2023 è quasi terminato e iniziamo a prepararci per il 2024, anno in cui finalmente partirà la produzione die sappiamo finalmente qualche dettaglio sulladelgrazie ad una sinossi pubblicata dal regista e capo del DCU, James Gunn, che di recente ha confermato i rumor sul casting di Nicholas Hoult per il ruolo del villain Lex Luthor. Fino ad ora James Gunn ci aveva detto soltanto che avremmo visto uncompletamente diverso da quello ...